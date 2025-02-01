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السبت 01 فبراير 2025
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة سبورت

تورينو يفرض التعادل على أتالانتا في الدوري الإيطالي

مباراة أتالانتا ضد
مباراة أتالانتا ضد تورينو
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فرض فريق تورينو التعادل الإيجابي بهدف لمثله على مضيفه أتالانتا، خلال المباراة التي أقيمت بينهما مساء اليوم السبت على ملعب جويس، في إطار منافسات الجولة الثالثة والعشرين من بطولة الدوري الإيطالي.

تقدم أتالانتا بهدف في الدقيقة 35، ثم رد تورينو بهدف التعادل في الدقيقة 40 بواسطة جريزمو مورفيان، لينتهي الشوط الأول بالتعادل 1-1.

مباراة أتالانتا ضد تورينو

وفي الشوط الثاني، حاول أتالانتا مرارًا وتكرارًا تعديل النتيجة، حتى سنحت له فرصة تسجيل هدف الفوز في الدقيقة 74، بعد احتساب حكم اللقاء ركلة جزاء لصالحه، لكن أهدرها مهاجمه ريتيجوي، تصدى لها الحارس سيرجي ميلينكوفيتش، لتستمر نتيجة التعادل الإيجابي حتى نهاية المباراة.

بتلك النتيجة، تجمد رصيد أتالانتا عند 47 نقطة، ابتعد بها عن قمة الدوري الإيطالي، ليحتل المركز الثالث، بينما رفع تورينو رصيده إلى 27 نقطة في المركز الحادي عشر.

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