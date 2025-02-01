تعرف علي نتائج اليوم الثاني بكأس العالم لسيف المبارزة للناشئين بالعاصمة الإدارية

أقيمت اليوم منافسات فردي الناشئين ببطولة كأس العالم لسيف المبارزة للناشئين والناشئات في العاصمة الإدارية الجديدة بنادي النادي خلال الفترة من 31 يناير حتى 2 فبراير.

نجح ماتيو جلاسي بطل إيطاليا في تحقيق الميدالية الذهبية عقب فوزi في المباراة النهائية على بطل أوكرانيا ماكسيم بيرتشوك صاحب الفضية، بنتيجة 15-13.

كما تمكن كل من ميكولاج ادامسزيك البولندي وجيمس سينوالد الأمريكي في حصد الميدالية البرونزية بعد وصولهما لنصف النهائي قبل الخسارة من بطلي أوكرانيا وإيطاليا على الترتيب.

قام بتسليم ميداليات البطولة اليوم كل من الكابتن طارق الحسيني رئيس الاتحاد المصري للسلاح، كافييرو جيوسبي مراقب الاتحاد الدولي بالبطولة، الدكتور أماني البحيري عضو مجلس إدارة الاتحاد المصري للسلاح وميرفت حسنين عضو مجلس إدارة الاتحاد المصري للسلاح.

شهدت البطولة اليوم مشاركة 16 لاعبا مصريا على صعيد فردي الناشئين وحقق محمود السيد لاعب المنتخب المصري المركز العاشر عقب وصوله لدور ثمن النهائي قبل خسارته بصعوبة أمام بطل أوكرانيا صاحب الفضية باللمسة الذهبية بنتيجة 15-14.

كانت قد أقيمت أمس منافسات الناشئات وشهدت تتويج بطلة المجر بلانكا ناجي بالميدالية الذهبية عقب الفوز في المباراة النهائية على بطلة الولايات المتحدة الأمريكية "سارة جو"، الحاصلة على الميدالية الفضية، بنتيجة 15-5.

على نفس الصعيد، فازت فرح محفوظ البطلة المصرية بالميدالية البرونزية بنفس المنافسات عقب وصولها لمباراة نصف النهائي لتتقاسم المركز الثالث مع بطلة الولايات المتحدة الأمريكية "سومن لي" التي وصلت لنفس الدور أيضا.

ومن المنتظر أن تختتم منافسات البطولة غدا بمسابقة الفرق على صعيدي الناشئين والناشئات.