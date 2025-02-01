الدوري السعودي.. اتحاد جدة ينتزع فوزًا صعبًا من الخلود بمشاركة ديانج

انتزع فريق اتحاد جدة، مساء اليوم السبت، انتصارًا صعبًا من نظيره الخلود برباعية مقابل 3 أهداف، خلال المباراة التي جمعت بينهما على ملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية (الجوهرة المشعة)، في إطار منافسات الجولة الثامنة عشرة من بطولة الدوري السعودي (روشن).

تقدم الخلود على اتحاد جدة بثنائية دون رد في أول نصف ساعة من المباراة، سجلها وليام إيكونج وميزياني ماوليدا في الدقيقتين 15 و23.

ورد الاتحاد بهدفين متتاليين قبل نهاية الشوط الأول، وذلك عن طريق عبد الرحمن العبود وستيفن بيرجوين في الدقيقتين 35 و45+9 من ركلة جزاء.

وفي الشوط الثاني، وضع حسن كادش العميد في المقدمة بهدف في الدقيقة 47، قبل أن يضيف زميله بيرجوين الهدف الرابع في الدقيقة 63، ثم قلص ميزياني ماوليدا الفارق لصالح الخلود بهدف في الدقيقة 90+2.

مشاركة أليو ديانج

شهدت المباراة مشاركة المالي أليو ديانج مع الخلود أمام اتحاد جدة، إذ بدأ أساسيًا ولعب حتى الدقيقة 76.

بذلك، شارك ديانج في 17 مباراة مع الخلود في الدوري السعودي من أصل 17، أحرز خلالها هدفين ولم يصنع أي هدف حتى الآن.

انتقل أليو ديانج إلى الخلود في فترة الانتقالات الصيفية الماضية، قادمًا من الأهلي على سبيل الإعارة لمدة موسم واحد.

بتلك النتيجة، واصل اتحاد جدة مطاردة الهلال على صدارة جدول ترتيب الدوري السعودي (روشن)، بعدما تساوى معه في عدد النقاط (46)، لكن الزعيم يتصدر بفارق الأهداف، بينما تجمد رصيد الخلود عند 19 نقطة في المركز الثاني عشر.