مجمع الملك فهد يستعرض أحدث إصدارات وتقنيات طباعة المصحف الشريف بمعرض الكتاب

شهد جناح مجمع الملك فهد لطباعة المصحف الشريف التابع لوزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد بمعرض القاهرة الدولي للكتاب إقبالاً كثيفاً من قبل الجمهور من أجل الاطلاع على أحدث الإصدارات والإنتاجات والتقنيات المستخدمة في طباعة المصحف الشريف، ومنظومة الخدمات التي يقدمها في طباعة وإصدار المصاحف بمختلف الأحجام وترجمات معاني القرآن الكريم لأكثر من 77 لغة عالمية، بإشراف ومتابعة من المشرف العام على المجمع وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد الشيخ الدكتور عبد اللطيف بن عبدالعزيز آل الشيخ.

وأشاد جمهور المعرض بجودة العمل والمستوى العالي من الكفاءة التي يتمتع بها المجمع في العناية بكتاب الله وإصدار أوثق المصاحف عالمياً، كما أثنى الجمهور على دعم القيادة الرشيدة في المملكة والمتمثلة بخادم الحرمين الشريفين وولي عهده في العناية والرعاية لهذا الصرح الإسلامي العملاق الذي يخدم دستور هذه الأمة ويساهم في توزيعه ونشره للمسلمين في العالم الذي يكاد لا يخلو بيت إلا وفيه نسخة من إصدارات هذا المجمع المبارك.

وينضوي جناح مجمع الملك فهد لطباعة المصحف الشريف، تحت جناح المملكة العربية السعودية الكبير الذي تقوده هيئة الأدب والنشر والترجمة في الدورة الـ 56 من معرض القاهرة الدولي للكتاب.

وعلى مدار أيام المعرض، تصطف الطوابير المنتظمة لاقتناء نسخ من القرآن الكريم من قبل الجمهور من المصريين والعرب وبعض الجنسيات الآسيوية وسط ترحيب شديد من القائمين على الجناح ووسط ارتياح ورضا من قبل هذا الجمهور الكثيف.

وأشاد جمهور المعرض الزائر للجناح بالجهد الكبير والعمل الدؤوب والمتقن من معالي وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد المشرف العام على المجمع الدكتور عبد اللطيف بن عبد العزيز آل الشيخ في تطوير منظومة عمل المجمع، وما شهده خلال السنوات الماضية من نقلات نوعية في خدماته، وما يقدمه لخدمة المسلمين بالعالم، وحرص معاليه على توظيف التقنيات الحديثة التي تحقق انتشاراً أوسع للجهود التي تبذلها المملكة في خدمة كتاب الله.

ويستعرض جناح مجمع الملك فهد لطباعة المصحف الشريف أمام الزائرين والوافدين عدداً من المخطوطات التاريخية، وعدداً من الوثائق التي تستعرض مراحل طباعة المصحف الشريف.

ويهدف مجمع الملك فهد لطباعة المصحف تحقيق الريادة في خدمة القرآن الكريم وعلومه، وترجمات معانيه، وحماية النص القرآني من التحريف، من خلال التوظيف الأمثل للتقنيات المتقدمة في مجال الطباعة، والتسجيلات الصوتية، والنشر الإلكتروني، والتطبيقات الرقمية.

يشار إلى أن هيئة الأدب والنشر والترجمة تقود مشاركة المملكة العربية السعودية في معرض القاهرة الدولي للكتاب 202، بمشاركة 10 جهات حكومية ووطنية تشمل وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد، مجمع الملك سلمان للغة العربية، الملحقية الثقافية السعودية في جمهورية مصر العربية، مكتبة الملك عبد العزيز العامة، مكتبة الملك فهد الوطنية، جامعة الأميرة نورة بنت عبد الرحمن، جامعة الأمير سطام، جامعة تبوك، جامعة حفر الباطن، وجمعية النشر.