اتحاد الكرة فوق صفيح ساخن بسبب التحكيم والخبير الأجنبي مطلب جميع الأندية

ما زال اتحاد الكرة، برئاسة المهندس هاني أبو ريدة، يقف عاجزًا أمام مسلسل الأخطاء التحكيمية المستمرة في مسابقة الدوري بعد الأحداث التي شهدتها الأسابيع الأخيرة من عمر المسابقة.

ووضع التحكيم المصري اتحاد الكرة فوق صفيح ساخن أمام الأندية والشارع الرياضي، بعد وعود مجلس إدارة اتحاد الكرة فور توليه المسئولية بالتعاقد مع خبير تحكيم أجنبي لرئاسة لجنة الحكام.

ويواصل مجلس أبو ريدة اتصالاته بهدف إنهاء التعاقد مع خبير تحكيم أجنبي في أسرع وقت لإرضاء معظم الأندية التي تهاجم التحكيم المصري، خاصةً بعد أن أصبح وجود رئيس لجنة حكام أجنبي مطلب جماعي من جميع الأندية.

من ناحية أخرى، أعلن الاتحاد الأفريقي لكرة القدم «كاف» عن مد فترة القيد في بطولتي دوري أبطال أفريقيا وكأس الكونفدرالية الأفريقية حتى٢٨ فبراير ٢٠٢٥، وكان من المُقرر أن تنتهي فترة القيد الجمعة ٣١ يناير.

كما تم تعديل لائحة تسجيل اللاعبين، لتسمح بمشاركة نفس اللاعب في المسابقات القارية مع فريقين في نفس الموسم.

وبتغيير قواعد تسجيل اللاعبين، أصبحت قواعد دوري الأبطال والكونفدرالية الآن مثل دوري أبطال أوروبا والدوري الأوروبي، ويسهم تعديل هذه القواعد في زيادة جاذبية دوري الأبطال والكونفدرالية لجماهيركرة القدم والمشاهدين عبر التليفزيون والرعاة والشركاء في أفريقيا وحول العالم.

وذه التعديلات قد تُحسن أيضًا جودة الأندية الأفريقية المشاركة في كأس العالم ٢٠٢٥، التي ستقام في الولايات المتحدة الأمريكية بين يونيو ويوليو.

ويدرس الاتحاد المصري لكرة القدم مد فترة القيد التي تنتهي ٨ فبرايرالجاري، إلى ٢٨ فبراير، بعد قرار «كاف»، من أجل الأندية المصرية المشاركة فى دوري أبطال أفريقيا والكونفدرالية، والتي يشارك فيها الأهلي وبيراميدز والزمالك والمصري.