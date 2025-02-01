غزل المحلة يتلقى الهزيمة السابعة في الدوري من فاركو

تلقى الفريق الأول لكرة القدم بنادي غزل المحلة، مساء اليوم السبت، هزيمة من نظيره فاركو بثلاثية مقابل هدفين، خلال المباراة التي أقيمت على ملعب استاد حرس الحدود، ضمن منافسات الجولة الحادية عشرة من بطولة الدوري الممتاز.

انتهى الشوط الأول من المباراة بالتعادل الإيجابي بهدف لمثله، حيث افتتح عمرو ناصر التسجيل في الدقيقة 14، ليضع فاركو في المقدمة من ركلة جزاء، قبل أن يدرك عماد ميهوب التعادل لصالح غزل المحلة في الدقيقة 30.

7 هزائم لفريق غزل المحلة في الدوري

في الشوط الثاني، أعاد عمرو ناصر فاركو للمقدمة من جديد بهدف في الدقيقة 83 من ركلة جزاء أيضًا.

وسجل عبد الرحمن خالد جبنة هدف التعادل لفريق غزل المحلة في الدقيقة 89، قبل أن يخطف ياسين مرعي هدف الثلاث نقاط لفريق فاركو في الوقت المحتسب بدل من الضائع، وتحديدًا في الدقيقة 90+3.

بهذه الخسارة، هُزم غزل المحلة للمرة السابعة هذا الموسم في الدوري الممتاز، وذلك بعد 11 مباراة، حيث فاز في مباراتين فقط وتعادل في مثلتهيما.

بتلك النتيجة، تجمد رصيد غزل المحلة عند 8 نقاط، يحتل بها المركز الخامس عشر في جدول ترتيب الدوري الممتاز، بينما رفع فاركو رصيده إلى 15 نقطة في المركز التاسع.