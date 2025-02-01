الهيئة الإنجيلية تشارك في معرض القاهرة الدولي للكتاب

تشارك دار الثقافة، التابعة للهيئة القبطية الإنجيلية للخدمات الاجتماعية، في معرض القاهرة الدولي للكتاب في دورته لهذا العام، خلال الفترة من 23 يناير حتى 5 فبراير، بمجموعة متنوعة من الإصدارات التي تغطي مجالات اللاهوت، والفكر، والتنمية المجتمعية، إلى جانب كتب الأطفال والمهارات الشخصية.

تأتي هذه المشاركة في إطار دور الهيئة في دعم مصادر المعرفة ونشر الفكر المستنير.

وأكد الدكتور القس أندريه زكي، رئيس الطائفة الإنجيلية بمصر ورئيس الهيئة القبطية الإنجيلية للخدمات الاجتماعية، أن الهيئة تحرص على المشاركة في هذا الحدث الثقافي المهم من خلال دار الثقافة، بهدف تقديم إصدارات تسهم في بناء الوعي المجتمعي، وتسليط الضوء على قضايا معاصرة، وإبراز الدور الفاعل للكنيسة في التنمية، بما يتسق مع رؤية الدولة المصرية في دعم مصادر المعرفة وبناء الإنسان.

وأوضحت أماني لطيف، مديرة دار الثقافة، أن إصدارات هذا العام تشمل مجموعة من الكتب المتميزة، مثل "إسرائيل الله: الماضي والحاضر والمستقبل" للدكتور بالمر روبرتسون، و *"شهادات حية"* للكاتب حسني ميلاد، الذي يوثق شهادات شخصيات بارزة من مختلف الخلفيات السياسية والدينية والاجتماعية، و *"الحياة المنطلقة نحو الهدف: تأملات للأطفال"** للكاتب ريك وارين، و *"أنواع الإدمانات"**، الذي يقدم دليلًا شاملًا حول التعرف على أنواع الإدمان المختلفة وطرق التعافي منها، بالإضافة إلى "التفسير العربي المعاصر"، الذي حقق أعلى المبيعات هذا العام.