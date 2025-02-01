عماد الدين حسين: الاتصال بين السيسي وترامب يسهم في بلورة آلية لحل الصراع بالمنطقة

أكد الكاتب الصحفي عماد الدين حسين، أن الاتصال بين الرئيس عبدالفتاح السيسي والرئيس الأمريكي دونالد ترامب جاء في توقيت بالغ الأهمية، خاصة في ظل الظروف الصعبة التي تمر بها المنطقة، بما في ذلك اتفاق وقف إطلاق النار في غزة.

وأضاف حسين عبر مداخلة هاتفية لقناة "إكسترا نيوز"، أن العلاقات المصرية الأمريكية تُعتبر علاقات استراتيجية، ورغم وجود بعض التباين في وجهات النظر بين البلدين، إلا أن هناك أساسًا قويًا لهذه العلاقات، لا سيما بعد اتفاقية السلام المصرية الإسرائيلية في عام 1979.

وأشار إلى أن البيان الصادر من الرئاسة المصرية يبرز أهمية دعوة الرئيس السيسي للرئيس ترامب لزيارة مصر، كما أنه يعكس الجهود المشتركة بين البلدين في حل القضايا المعقدة في المنطقة، خاصة الصراع الفلسطيني الإسرائيلي، مضيفًا أن الولايات المتحدة، تحت قيادة الرئيس ترامب، تسعى إلى إحلال السلام في المنطقة، وهو ما يتماشى مع توجهاتها المستمرة نحو تهدئة الصراعات.

ونوه حسين أن النقطة المهمة في البيان التي تتعلق بتأكيد الرئيس السيسي على أن العالم والمنطقة يعولان على الرئيس ترامب لإحلال السلام في الشرق الأوسط، مؤكدًا أن هذا البيان يبرز أهمية الدور الذي يمكن أن تلعبه الولايات المتحدة في تسوية القضية الفلسطينية، رغم التحديات والاختلافات في الرؤى بين الأطراف المختلفة.