المهندسة هويدة الشافعي تتابع حملات النظافة بمدينة مطاي

تابعت هويدا الشافعى رئيس مركز ومدينة مطاي، حملات النظافة اليومية بالقري والاحياء تحت اشراف عماد محمود، وطه حسين، ومحمود شعيب نواب رئيس المركز، أعمال رفع القمامة من نقط تجميعها بالمدينه

تم رفع المخلفات بحى شرق المدينة ، ومنطقه شرق المحطه، وأمام وخلف مدرسه التجريبيه، ومنطقه كوبري الشيخ عبد المنعم وطريق عمارات ارض الروبه

كما تم رفع المخلفات من أماكن تجميعها بحي شمال المدينه حول النافورة بشارع الثوره وبشارع التجاره وشارع المدينه وشارع المدارس وشارع الثوره

واستمر حي غرب المدينه في رفع المخلفات من نقاط تجميعها بشوارع ٢٤٢ وشارع الرباط ومطاي البلد وحول مدرسه الشهيد عرفات ومدرسه عثمان بن عفان

كما تم رفع المخلفات من اماكن تجميعها بحى جنوب المدينة منطقه جامع الزاويه والعمراني وشارع الثوره وأمام مدرسه الشعراوي

وأكدت هويده الشافعى رئيس المركز على استمرار حملات النظافه اليوميه بالمدينه والقرى لرفع كفاءة منظومه النظافه بالمركز تحت إشراف الساده نواب رئيس المركز.