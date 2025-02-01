تعرف على نتائج اليوم الأخير من بطولة الجمهورية للجودو

أسدل الستار على منافسات بطولة الجمهورية للجودو لمرحلة العمومي "رجال-سيدات"، والتي أقيمت داخل صالة طلائع الجيش.

وشهدت البطولة مواجهات قوية بين اللاعبين من مختلف الأندية، الذين تنافسوا من أجل تحقيق الميداليات والإنجازات الفردية والجماعية.

وجاءت نتائج منافسات السيدات كالتالي:-

- وزن 52 كجم

الميدالية الذهبية: زينب أحمد صفا (الاتحاد السكندري)

الميدالية الفضية: رنا بيومي (اتحاد الشرطة الرياضي)

الميدالية البرونزية: هالة خالد فاروق (المشروع القومي للموهبة والبطل الأولمبي)

الميدالية البرونزية: سما عمرو سيد (الزهور)

- وزن 63 كجم

الميدالية الذهبية: حبيبة أيمن فوزي (الطيران)

الميدالية الفضية: بشرى محمود سمير (SUA)

الميدالية البرونزية: فاطمة محمد عطية (الصيد الرياضى بالمحلة الكبرى)

الميدالية البرونزية: سجدة موسى مليجي (المشروع القومي)

- وزن 57 كجم

الميدالية الذهبية: تسنيم تامر رشدي (الشمس)

الميدالية الفضية: حنين حسن بهلول (الشمس)

الميدالية البرونزية: ريتاج محمد سعيد (الزمالك)

الميدالية البرونزية: جنى أحمد صلاح (العبور الرياضي)

- وزن 78 كجم

الميدالية الذهبية: جنى محمد ياقوت (المؤسسة الرياضية بالإسكندرية)

الميدالية الفضية: مريم محمد عبدالاه (الشمس)

الميدالية البرونزية: ياسمين إبراهيم (الناصرية)

الميدالية البرونزية: هدى فهمي العدل (سموحة)

- وزن +78 كجم

الميدالية الذهبية: فرح علي السعيد (الشمس)

الميدالية الفضية: سماح عبد اللطيف (السكة الحديد بطنطا)

الميدالية البرونزية: مريم خالد محمد (المؤسسة الرياضية بالإسكندرية)

الميدالية البرونزية: همسة محمد مصباح (الطيران)

- وزن 48 كجم

الميدالية الذهبية: نورا أحمد حامد (الشمس)

الميدالية الفضية: سهيلة معتز فؤاد (SUA)

الميدالية البرونزية: ملك محمد سيف (العبور الرياضي)

الميدالية البرونزية: ملك طارق أسامة (الشمس)

- وزن 70 كجم

الميدالية الذهبية: فريدة مجدي (الشمس)

الميدالية الفضية: أفنان محمد (المؤسسة الرياضية بالإسكندرية)

الميدالية البرونزية: لورا باسل (الشمس)

الميدالية البرونزية: جنى حسام فتحي (سموحة)

وتعد بطولة الجمهورية إحدى المحطات الأساسية في موسم الجودو المصري، حيث يتنافس اللاعبون واللاعبات من مختلف الأندية والهيئات وسط أجواء تنافسية قوية.

وتحظى البطولة بمتابعة فنية دقيقة من الاتحاد المصري للجودو، لاختيار العناصر المتميزة لدعم المنتخبات الوطنية استعدادًا للاستحقاقات الدولية المقبلة.