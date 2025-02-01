ترامب: فنزويلا توافق على استعادة مهاجريها غير الشرعيين وتمول ترحيلهم

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم السبت، إن فنزويلا وافقت على استقبال جميع المهاجرين الفنزويليين غير الشرعيين الذين تم احتجازهم في الولايات المتحدة، كما ستتكفل بتكاليف نقلهم.

وكتب ترامب على منصة "تروث سوشال" - وفق ما نقلته شبكة صوت أمريكا: "وافقت فنزويلا على استعادة جميع المهاجرين الفنزويليين غير الشرعيين الذين كانوا محتجزين في الولايات المتحدة، بمن فيهم أعضاء عصابة ترين دي أراجوا"، مضيفا أن " فنزويلا وافقت أيضًا على توفير وسائل النقل".

ولم ترد الحكومة الفنزويلية على طلب التعليق.

وكان المبعوث الأمريكي ريتشارد جرينيل قد التقى بالرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو في فنزويلا أمس الجمعة، وبعد ساعات من الاجتماع، تم الإفراج عن ستة رهائن أمريكيين وأعيدوا إلى الولايات المتحدة.

وجاء الإعلان عن قرار فنزويلا بقبول عودة مواطنيها الموجودين بشكل غير قانوني في الولايات المتحدة بعد أسبوع من تهديد ترامب بفرض تعريفات جمركية وعقوبات عقب رفض كولومبيا استقبال رحلات الترحيل العسكرية.

وتراجعت كولومبيا عن موقفها ووافقت على استقبال المهاجرين بعد التهديدات.

وقال ترامب: "نحن في طور ترحيل أعداد قياسية من المهاجرين غير الشرعيين من جميع الدول"، مؤكدًا التزامه بمكافحة الهجرة غير الشرعية ضمن حملته الانتخابية لعام 2024.

ومنذ توليه منصبه في 20 يناير الماضي، أصدر ترامب سلسلة من الأوامر التنفيذية التي تستهدف تشديد إجراءات الهجرة غير الشرعية، بما في ذلك تسريع عمليات الترحيل للمهاجرين غير الحاصلين على وضع قانوني في الولايات المتحدة.