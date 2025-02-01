حملة لإزالة إعلانات المحال العامة المرخصة وغير المرخصة بمركز سمالوط

كلف عويس قاسم الغرياني رئيس مركز ومدينة سمالوط عرفات عبدالله نائب رئيس المركز وإدارة الإشغالات بالمركز ببذل المزيد من الجهود لتحسين وتطوير الخدمات المقدمة للمواطنين في كافة القطاعات وفقاً للإمكانات المتاحة.

وشن حملات مرافق وإزالة الإشغالات بالتعاون والتنسيق بين الوحدات المحلية القروية لمنع انتشار الإشغالات وتعديات الباعة الجائلين على حرم الطريق وتحرير المحاضر اللازمة للمخالفين والمتعدين لتحقيق الانضباط للشوارع.

شنت الوحدة المحلية لمركز ومدينة سمالوط حملة لرفع إعلانات المحال التجارية الغير مرخصة على حرم الطريق بشارع ناصر والعهد الجديد وميدان الأحمدى، بمشاركة عرفات عبدالله نائب رئيس المركز والسادة أعضاء إدارة الإشغالات بالمركز، وذلك لتحقيق الانضباط للشوارع وتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين

كما تم التنبيه على أصحاب بعض المحال التي تدار بدون ترخيص للتوجه لمركز التكنولوجي بالمركز لاستخراج التراخيص الخاصة بهم وتقنين أوضاعهم واستخراج رخص الإعلانات الخاصة بالمحال.