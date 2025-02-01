ads
السبت 01 فبراير 2025
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
ads
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

العالم

الولايات المتحدة تنفذ ضربات جوية ضد داعش في الصومال

ضربات جوية
ضربات جوية
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news

أعلن وزير الدفاع الأمريكي، بيت هِغْسِيث، اليوم السبت، أن القوات الأمريكية نفذت ضربات جوية منسقة ضد عناصر تنظيم داعش في جبال جوليس بالصومال، وذلك بتوجيه من الرئيس دونالد ترامب وبالتنسيق مع الحكومة الفيدرالية الصومالية.
وأكد هِغْسِيث أن الضربات، التي نفذتها قيادة القوات الأمريكية في إفريقيا (أفريكوم)، أسفرت عن مقتل عدد من عناصر التنظيم، دون وقوع أي إصابات بين المدنيين، وفقًا للتقييمات الأولية.
وأوضح أن هذه العملية تأتي في إطار جهود الولايات المتحدة لإضعاف قدرات داعش على التخطيط لهجمات إرهابية تهدد الأمريكيين وشركاءهم، مشددًا على أن بلاده ستواصل ملاحقة الجماعات الإرهابية.

ضربات جوية داعش ترامب الصومال