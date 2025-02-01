أسماء ضحايا ومصابي حادث انقلاب سيارة ملاكي بترعة بالمنيا

ننشر أسماء ضحايا ومصابي حادث انقلاب سيارة ملاكي بترعة الإبراهيمية وتحديدا أمام قرية قلوصنا التابعة لمركز سمالوط شمال محافظة المنيا، الذي أسفر عن وفاة شخصين وإصابة 3 آخرين.

وضمت قائمة المتوفين كلا من عمرو محمد ربيع 18 عاما، وإيمان محمد أحمد، 45 عاما، فيما أُصيب 3 آخرون، وهم يوسف أحمد أبو زيد 15 عاما، وحازم محمد ربيع 15 عاما، والبراء محمد على 13 عاما.

وكانت الأجهزة الأمنية، قد تلقت إخطارا من غرفة عمليات النجدة يتضمن انقلاب سيارة ملاكي بترعة الإبراهيمية وتحديدا امام قرية قلوصنا التابعة لمركز سمالوط شمال محافظة المنيا.

على الفور انتقلت قوات الإنقاذ النهري وسيارات الإسعاف والأجهزة الأمنية إلى موقع البلاغ وتبين وفاة شخصين وإصابة 3 آخرين.

تم نقل المصابين إلى مستشفى سمالوط النموذجي لتلقي العلاج اللازم، وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.