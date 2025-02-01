وفاة وإصابة ٥ أشخاص إثر انقلاب سيارة ملاكي بترعة الإبراهيمية بالمنيا

لقي شخصان مصرعهما غرقا، فيما أصيب 3 آخرون إثر انقلاب سيارة ملاكي بتروعة الإبراهيمية امام احدي قري مركز سمالوط شمال محافظة المنيا.

تلقت الأجهزة الأمنية، إخطارا من غرفة عمليات النجدة بانقلاب سيارة ملاكي بترعة الإبراهيمية وتحديدا امام قرية قلوصنا التابعة لمركز سمالوط شمال محافظة المنيا.

على الفور انتقلت قوات الإنقاذ النهري وسيارات الإسعاف والأجهزة الأمنية إلى موقع البلاغ وتبين وفاة شخصين وإصابة 3 آخرين.

تم نقل المصابين إلى مستشفى سمالوط النموذجي لتلقي العلاج اللازم،وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.