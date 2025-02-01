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السبت 01 فبراير 2025
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

العالم

مبعوث الرئيس الأمريكي: نرغب في إجراء انتخابات بأوكرانيا نهاية العام الحالي

أوكرانيا
أوكرانيا
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أعرب كيث كيلوج مبعوث الرئيس الأمريكي الخاص لأوكرانيا وروسيا عن رغبة الولايات المتحدة من أوكرانيا بإجراء انتخابات، بحلول نهاية العام الحالي، خاصة إذا تمكنت كييف من الاتفاق على هدنة مع روسيا خلال الأشهر المقبلة.
وأضاف كيلوج، وفقا لقناة (الحرة) الأمريكية اليوم السبت، أن الانتخابات الرئاسية والبرلمانية الأوكرانية التي تم تعليقها في ظل الحرب مع روسيا يجب أن تتم.
وقال المبعوث الأمريكي: إن "معظم الدول الديمقراطية تجري انتخابات في أوقات الحروب فيها، أعتقد أن من المهم فعل ذلك، أعتقد أنه في صالح الديمقراطية، هذا هو جمال الديمقراطية الراسخة، لديك أكثر من شخص مرشح محتمل".
وأشار إلى أنه يعمل مع الرئيس الأمريكي على وضع خطة للتوسط من أجل إبرام اتفاق خلال الأشهر القليلة الأولى من ولاية الإدارة الأمريكية الجديدة لإنهاء هذه الحرب التي اندلعت في فبراير 2022.

انتخابات الولايات المتحدة أوكرانيا روسيا