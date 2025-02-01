نتنياهو يتوجه إلى واشنطن الساعة الثامنة من صباح غد

يتوجه رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إلى واشنطن في الساعة الثامنة من صباح غد الأحد للقاء الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.

وذكرت صحيفة يديعوت أحرونوت الإسرائيلية أن نتنياهو سيكون أول مسؤول أجنبي رفيع المستوى يلتقي ترامب منذ توليه مسؤولية الرئاسة في الولايات المتحدة بعد فوزه في إنتخابات الرئاسة الأمريكية.