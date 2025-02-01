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السبت 01 فبراير 2025
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

بوابة العرب

نتنياهو يتوجه إلى واشنطن الساعة الثامنة من صباح غد

نتنياهو
نتنياهو
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يتوجه رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إلى واشنطن في الساعة الثامنة من صباح غد الأحد للقاء الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.
وذكرت صحيفة يديعوت أحرونوت الإسرائيلية أن نتنياهو سيكون أول مسؤول أجنبي رفيع المستوى يلتقي ترامب منذ توليه مسؤولية الرئاسة في الولايات المتحدة بعد فوزه في إنتخابات الرئاسة الأمريكية.

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