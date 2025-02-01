محافظ المنوفية يوجه بإجراء عملية رباط صليبي لشاب عشريني

أكد اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية، على أن مكتبه مفتوح دائما أمام مواطني المنوفية لتلبية مطالبهم واحتياجاتهم وتقديم كافة سبل الدعم الممكنة.

ووجه محافظ المنوفية اليوم بإجراء عملية جراحية دقيقة بالمجان فورا بمستشفي شبين الكوم للجراحات المتخصصة لمريض يبلغ من العمر ٢٠عام يعاني من اصابة شديدة بالركبه اليمنى أدت إلى قطع كلى بالرباط الصليبي الأمامي.

وعلى الفور أوضح الدكتور مصطفى أبو حليمة مدير المستشفي الي أنه تم تجهيز المريض طبيا عن طريق الفحوصات المعمليه والتصويرية ، وتم دخوله العمليات لعمل إعادة بناء للرباط الصليبي الأمامي عن طريق المنظار بإستخدام رقعه وتريه من العضله الخلفيه بنفس الطرف ، وتم تثبيت الرقعه بإستخدام زرار توافقي محمل بخيوط عالية الجهد للتعليق على جدار عظمة الفخذ الأيمن و كذلك مسمار تداخلى ذاتي الذوبان للتثبيت من خلال نفق عظمي بأعلى عظمة الساق اليمنى، وتمت اجراء العملية بنجاح والمريض خرج للقسم الداخلي حتي يتماثل للشفاء وتم تقديم كافة أوجه الرعاية الطبية مضيفا أن طاقم طبي علي أعلي مستوي قام بإجراء العملية تحت إشراف الدكتور وليد دنيا استشاري جراحة العظام والدكتور احمد النشار استشاري جراحة العظام ، والدكتوره عزة أبو الخير اخصائي التخدير مثمنا الدور الفعال للأطقم الطبية والفرق المعاونة ما ساهم في نجاح التدخل الجراحي .

وأكد محافظ المنوفية أننا مستمرون في رعاية الفئات الأولى بالرعاية وتقديم كافة أوجه الدعم والرعاية للحالات المستحقة ومد يد العون ودعم القطاع الصحي لتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين.