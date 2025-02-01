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السبت 01 فبراير 2025
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

محافظات

مصرع فرد أمن سقطت عليه بوابة مصنع في الدقهلية

صورة ارشيفية
صورة ارشيفية
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لقى فرد أمن مصرعه بعد سقوط بوابة مخزن مصنع لإنتاج البطاطا بالمنطقة الصناعية بمدينة جمصة محافظة الدقهلية، عليه خلال مباشرته مهام عمله، وجرى إيداع الجثمان ثلاجة حفظ الموتى بمستشفى جمصة المركزي تحت تصرف النيابة العامة.

كان اللواء دكتور حسام عبدالعزيز، مدير أمن الدقهلية، قد تلقى اخطارا من اللواء محمد عز، مدير المباحث الجنائية، بورود بلاغ لمأمور قسم شرطة جمصة، من إدارة شرطة النجدة  بسقوط بوابة مخزن مصنع لانتاج البطاطا على فرد أمن خاص "ووفاته متأثرا بإصابته".

انتقل ضباط مباحث قسم شرطة جمصة الى مستشفى جمصة المركزي وبالفحص تبين مصرع حارس أمن مصنع البطاطا بالمنطقه الصناعيه ويدعى "رضا محمد احمد المرسى 48 عاما، ومقيم قريه ابوجلال التابعه لمركز ومدينه شربين".

بسؤال مرفقيه اكدوا ان الحادث نتيجة سقوط بوابه مخزن المصنع عليه أثناء تأديه عمله فى حراسة المصنع.

جرى إيداع الجثمان ثلاجة حفظ الموتى بمستشفى جمصه المركزي، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم بالواقعة واخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

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