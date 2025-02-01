الصفقات الجديدة تقود قائمة الأهلي لمواجهة مودرن سبورت

أعلن السويسري مارسيل كولر، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي قائمة الفريق استعدادًا ‏لمباراة مودرن سبورت المقرر لها مساء غد، ضمن منافسات الجولة الحادية عشرة ‏لبطولة الدوري الممتاز.‏

قائمة الأهلي

حراسة المرمى : محمد الشناوي وحمزة علاء ومصطفى شوبير

خط الدفاع : عمر كمال ورامي ربيعة وأكرم توفيق ‏ومصطفي العش ومحمد هانيوكريم الدبيس

خط الوسط : مروان عطية وعمرو السولية وكريم ‏نيدفيد وعمر الساعي وأحمد رضا وأحمد نبيل كوكا ومحمد عبد الله وحمزة عبدالكريم

خط الهجوم :حسين الشحات جراديشار وإمام عاشور ومحمد مجدي أفشة