الصفقات الجديدة تقود قائمة الأهلي لمواجهة مودرن سبورت

أعلن السويسري مارسيل كولر، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي قائمة الفريق استعدادًا لمباراة مودرن سبورت المقرر لها مساء غد، ضمن منافسات الجولة الحادية عشرة لبطولة الدوري الممتاز.
قائمة الأهلي
حراسة المرمى : محمد الشناوي وحمزة علاء ومصطفى شوبير
خط الدفاع : عمر كمال ورامي ربيعة وأكرم توفيق ومصطفي العش ومحمد هانيوكريم الدبيس
خط الوسط : مروان عطية وعمرو السولية وكريم نيدفيد وعمر الساعي وأحمد رضا وأحمد نبيل كوكا ومحمد عبد الله وحمزة عبدالكريم
خط الهجوم :حسين الشحات جراديشار وإمام عاشور ومحمد مجدي أفشة