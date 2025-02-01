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السبت 01 فبراير 2025
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة سبورت

الصفقات الجديدة تقود قائمة الأهلي لمواجهة مودرن سبورت

الأهلي
الأهلي
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أعلن السويسري مارسيل كولر، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي قائمة الفريق استعدادًا ‏لمباراة مودرن سبورت المقرر لها مساء غد، ضمن منافسات الجولة الحادية عشرة ‏لبطولة الدوري الممتاز.‏

قائمة الأهلي

حراسة المرمى : محمد الشناوي وحمزة علاء ومصطفى شوبير
خط الدفاع : عمر كمال ورامي ربيعة وأكرم توفيق ‏ومصطفي العش ومحمد هانيوكريم الدبيس 
خط الوسط : مروان عطية وعمرو السولية وكريم ‏نيدفيد وعمر الساعي وأحمد رضا  وأحمد نبيل كوكا ومحمد عبد الله وحمزة عبدالكريم
خط الهجوم :حسين الشحات جراديشار وإمام عاشور ومحمد مجدي أفشة 

الأهلي ومودرن سبورت قائمة الأهلي الدوري الممتاز وسام أبو علي