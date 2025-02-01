بالأسماء.. إصابة 4 بحادث تصادم توك توك وموتوسيكل فى الدقهلية

أصيب 4 أشخاص جراء وقوع حادث تصادم بين موتوسيكل وتوك توك بالطريق الواصل بين قريتي محلة انجاق وبساط كريم الدين بنطاق مركز شربين محافظة الدقهلية، وجرى نقل المصابين الى مستشفى شربين العام لتلقي العلاج.

كان اللواء دكتور حسام عبدالعزيز، مدير أمن الدقهلية، قد تلقى إخطارا من اللواء محمد عز، مدير المباحث الجنائية، يفيد بورود بلاغ للعميد محمد منير العدل، مأمور مركز شرطة شربين من إدارة شرطة النجدة بوقوع حادث تصادم موتوسيكل وتوك توك بطريق دمياط الشرقي مابين قريتي محلة انجاق وبساط كريم الدين "دائرة المركز" ووجود مصابين.

انتقل ضباط وحدة مباحث مركز شرطة شربين بقيادة الرائد احمد عوض، رئيس المباحث، وسيارات الإسعاف الى مكان البلاغ وبالفحص تبين وقوع تصادم بين موتوسيكل ومركبة توك توك نتيجة التفادي الخاطئ.

وأسفر الحادث عن اصابة كلا من ::"خالد عبد الستار 23 عاما ومقيم قرية شرمساح مركز شربين ومصاب بكسر بقاع الجمجمة، ونزيف داخلي بالمخ والصدر والبطن، وكريم هلال عوض 21 عاما، قرية ميت الخولى عبدالله ومصاب بجرح قطعى بالرأس 9 سم واشتباه نزيف بالصدر، وفهمى حنا فهمى 50 عاما، ومقيم قرية بساط كريم الدين مركز شربين ومصاب بكسر مضاعف بالذراع الأيسر، و المتولي سعيد المتولي زهره 47 عاما ومقيم قرية بساط كريم الدين، ومصاب باشتباه كسر بالساق اليمني جرح قطعي بالشفة العلوية 5 سم، وجرح قطعي بالجبهة 4 سم، وجرح قطعى بالذقن 5 سم.

جرى نقل المصابين الى مستشفى شربين العام لتلقي العلاج، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.