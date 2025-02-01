معهد الإنتاجية والجودة بالأكاديمية العربية يحتفل بتخريج دفعة جديدة من طلاب الماجستير

احتفل معهد الإنتاجية والجودة بالأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري بتخريج دفعة جديدة من طلبة ماجستير إدارة الجودة وماجستير إدارة الرعاية الصحية، وذلك بحضور الدكتور إسماعيل عبدالغفار، رئيس الأكاديمية.

وشهد الحفل تخريج 300 طالب وطالبة من مصر والسودان وسوريا، في خطوة تعكس التزام الأكاديمية بتأهيل كوادر متميزة قادرة على الإسهام في تطوير القطاعات المختلفة في الوطن العربي.

وجاء الاحتفال تأكيدًا على دور الأكاديمية في إعداد متخصصين في مجالات الجودة والرعاية الصحية، بما يتماشى مع متطلبات سوق العمل ويعزز منظومة التنمية المستدامة.

كما شهد الحفل مشاركة نخبة من الشخصيات الوطنية البارزة، إضافة إلى عدد من الخبراء والمسؤولين في مجالات الجودة، والتدريب، والاستثمار، والإعلام، والصحة، والصناعة، الذين كان لهم إسهامات واضحة في الارتقاء بمنظومات العمل المؤسسي والتنمية الشاملة.