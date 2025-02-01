إصابة 7 ممرضات في حادث خلال عودتهن من العمل بالدقهلية

أصيبت 7 ممرضات بمستشفى بلقاس المركزي وذلك حال استقلالهم سيارة تمناية" تقلهم من مقر عملهم على طريق رافد (جمصة - المنصورة) امام قرية عصفور، واصطدام السيارة بالرصيف بنطاق مركز الستاموني محافظة الدقهلية، وجرى نقل المصابات الى المستشفى لتلقي العلاج.

كان اللواء دكتور حسام عبدالعزي، مدير أمن الدقهلية، قد تلقى إخطارا من اللواء محمد عز، مدير المباحث الجنائية، بورود بلاغ لمأمور مركز شرطة الستاموني من إدارة شرطة النجدة، بوقوع حادث تصادم سيارة "تمناية" تقل عددا من الممرضات العاملات بمستشفى بلقاس المركزي، برصيف امام نقطة إسعاف قرية عصفور بطريق رافد (جمصة - المنصورة) "دائرة المركز.

انتقل ضباط مباحث مركز شرطة الستاموني وسيارات الإسعاف الى مكان البلاغ وبالفحص تبين اصطدام سيارة تقل الممرضات برصيف مما تسبب فى إصابة 7.

أسفر الحادث عن إصابة كلا من:" شيماء شكيب حامد 26 عاما، ومقيمة قرية البغدادى مركز بلقاس، ومصابة بكدمات متفرقة بالرأس والجسم، وايه طلعت كامل 21 عاما ومقيمة قرية أبو نور الدين مركز بلقاس، بكدمات بالرأس والجسم، وشيماء رمضان محمد 20 عاما، ومقيمة قرية أبو نور الدين بلقاس بكدمه بالرأس والجسم، وعلياء خالد الجميل 20 عاما، مقيمة بقرية ابو نور الدين بلقاس ومصابة بكسر بأصابع اليد اليسرى وسحجات كدمات متفرقة بالجسم، وكدمات قوية بالرأس".

كما أصيبت كل من:" بسمة عماد الوكيل 25 عاما، مقيمة قرية السبخاوية بكسر بالعمود الفقري، وايمان السيد عبد الهادى 20 عاما، مقيمة قرية السبخاوية مصابة باشتباه كسر بالقدم اليمني وكدمة بالرأس، و رنا المحمدي محمد 21 عاما، مصابة بسحجات وكدمات متفرقة بالجسم".

جرى نقل المصابات الى مستشفى بلقاس المركزي لتلقي العلاج اللازم وتحرر عن ذلك المحضر اللازم بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.