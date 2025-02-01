«هاتريك» ديمبلي وثنائية راموس يقودان باريس سان جيرمان لاكتساح بريست

اكتسح فريق باريس سان جيرمان مضيفه بريست بخماسية مقابل هدفين، خلال المباراة التي جمعت بينهما مساء اليوم السبت على ملعب فرانسيس لو بلي، في إطار منافسات الجولة العشرين من بطولة الدوري الفرنسي.

بدأ باريس سان جيرمان بقوة واستحوذ على الكرة، كما فرض أسلوب لعبه على بريست، وكلل سيطرته بالتقدم بهدف في الشوط الأول.

مباراة باريس سان جيرمان ضد بريست

افتتح عثمان ديمبلي التسجيل في الدقيقة 29، وفي الشوط الثاني أدرك رومان ديل كاستيو التعادل لفريق بريست في الدقيقة 50.

وعاد ديمبلي ليسجل هدفين متتاليين في الدقيقتين 57 و62، ليحرز 3 أهداف (هاتريك)، قبل أن يقلص لودوفيتش أجورك الفارق بهدف ثان لصالح بريست في الدقيقة 71.

وجاء دور المهاجم البرتغالي جونسالو راموس في مهرجان الأهداف، مسجلًا هدفين في الدقيقتين 89 و90+7، ليفوز باريس سان جيرمان على بريست بنتيجة 5-2.

بتلك النتيجة، واصل باريس سان جيرمان حفاظه على صدارة الدوري الفرنسي برصيد 50 نقطة، بينما تجمد رصيد بريست عند 28 نقطة في المركز الثامن.