ساوثهامبتون يقلب الطاولة على إبسويتش تاون ويحقق فوزا ثمينا

نجح ساوثهامبتون في تحقيق انتصار مهم على إبسويتش تاون بنتيجة 2-1 في المباراة التي جمعت الفريقين ضمن منافسات الدوري الإنجليزي الدرجة الأولى. افتتح ساوثهامبتون التسجيل مبكرًا عن طريق جو أريبو في الدقيقة 21، قبل أن يعادل ليام ديلاب النتيجة لإبسويتش تاون في الدقيقة 31، لينتهي الشوط الأول بالتعادل 1-1.

في الشوط الثاني، استمرت المحاولات الهجومية من الفريقين حتى جاءت الدقيقة 87، عندما سجل بول أوناتشو هدف الفوز لصالح ساوثهامبتون، ليمنح فريقه ثلاث نقاط ثمينة في سباق المنافسة على الصعود إلى الدوري الإنجليزي الممتاز.

بهذا الفوز، يواصل ساوثهامبتون تقدمه في جدول الترتيب، بينما يواجه إبسويتش تاون تحديًا كبيرًا للعودة إلى طريق الانتصارات في الجولات القادمة.