الجمهور يتفاعل مع العرض المسرحي "مش كدة"

بدأ منذ قليل العرض المسرحي “مش كدة” بساحة الروابط للفنون، بحضور جماهيري كبير، حيث امتلئت القاعة بالجمهور الذي ظل واقفا فترة طويلة على باب دخول المسرح منتظرين بدأ عرضه، وسط تنظيم كبير من العاملين بالمسرح.

“مش كدة” يعتمد على لغة حركية غير تقليدية، مستكشفًا العلاقة بين الإنسان والآخر، وبين الإنسان وذاته، من خلال أداء يجمع بين الحركة والطاقة والعواطف المختلفة. يعكس العرض التوترات التي قد تنشأ بين طموحات الإنسان والواقع، مستندًا إلى جسد المؤدين كوسيلة أساسية للتعبير.

العرض من أداء عبد الله سلطان، عبد الرحمن القاضي، أحمد منير، أليس جونسون، إنچي ياسر، ميريت ميشيل، سلمى لوكا، وصوفي منصور. تصميم الأزياء نشوى معتوق، تصميم الإضاءة صابر السيد، الموسيقى ميشال شريف جميل، تصميم البوستر عبد الله سلطان، الفوتوغرافيا آلاء محمد، المكساج والتنفيذ بونجا، إدارة خشبة مرام عبد المقصود (Recrew)، ومدير الإنتاج: شريف جميل.

العرض من إنتاج No Point Perspective بدعم من الصندوق العربي للثقافة والفنون “آفاق”، وبالتعاون مع وصلة للفنون.