الرئيس السوري أحمد الشرع يبدأ زيارة رسمية إلى السعودية غدًا

أفادت تقارير إعلامية، اليوم السبت، بأن الرئيس السوري أحمد الشرع سيقوم بزيارة رسمية إلى المملكة العربية السعودية غدًا الأحد.

تأتي الزيارة في أعقاب تولي الرئيس الشرع رئاسة الجمهورية العربية السورية في المرحلة الانتقالية.

كان العاهل السعودي، الملك سلمان بن عبد العزيز، وولي العهد الأمير محمد بن سلمان، رئيس مجلس الوزراء السعودي، قد بعثا ببرقيتي تهنئة إلى الرئيس أحمد الشرع بمناسبة توليه منصبه الجديد.

رسالة الملك سلمان إلى الرئيس الشرع

أعرب الملك سلمان في رسالته عن "سروره بتقديم التهنئة للرئيس أحمد الشرع بمناسبة توليه رئاسة الجمهورية العربية السورية في المرحلة الانتقالية"، متمنيًا له "التوفيق والنجاح في قيادة بلاده نحو مستقبل مزدهر يحقق تطلعات الشعب السوري الشقيق".

وتمنى الملك سلمان في رسالته للرئيس الشرع "دوام الصحة والسعادة، وللجمهورية العربية السورية الشقيقة المزيد من التقدم والازدهار".

رسالة ولي العهد الأمير محمد بن سلمان إلى الرئيس الشرع

من جانبه، أعرب ولي العهد الأمير محمد بن سلمان في رسالته عن "أصدق التهاني وأطيب التمنيات بالتوفيق والسداد للرئيس أحمد الشرع في هذه المرحلة التي يتطلع فيها الشعب السوري الشقيق إلى تحقيق آماله وطموحاته".

وأعرب ولي العهد عن تمنيًاته للرئيس الشرع "موفور الصحة والسعادة، وللشعب السوري الشقيق مزيدًا من التقدم والرقي".

وتكتسب هذه الزيارة أهمية خاصة، كونها أول زيارة رسمية للرئيس الشرع إلى السعودية منذ توليه منصبه في المرحلة الانتقالية، ويتوقع أن تشهد مباحثات هامة بين الجانبين حول تطورات الأوضاع في سوريا والمنطقة، وسبل تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين.