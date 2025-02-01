فينيسيوس يعود لقيادة تشكيل ريال مدريد أمام إسبانيول بالدوري الإسباني

أعلن الإيطالي كارلو أنشيلوتي، المدير الفني لفريق ريال مدريد، التشكيل الأساسي الذي يبدأ به مواجهة إسبانيول، في المباراة التي تجمعهما ضمن منافسات الجولة الثانية والعشرين من بطولة الدوري الإسباني.

ويحل فريق ريال مدريد، اليوم السبت، ضيفًا على نظيره إسبانيول بملعب RCDE ، في لقاء ينطلق في العاشرة مساء بتوقيت القاهرة.

وشهد تشكيل ريال مدريد أمام إسبانيول عودة النجم البرازيلي فينيسيوس جونيور، ليقود هجوم الملكي في مباراة الليلة.

وعاد فينيسيوس إلى تشكيل الريال الأساسي، بعد تنفيذ العقوبة التي فرضت عليه بالإيقاف، بسبب طرده في مباراة فالنسيا، ليتواجد مع الثنائي كيليان مبابي ورودريجو جوس في الخط الهجومي أمام إسبانيول.

ويتصدر ريال مدريد جدول ترتيب الدوري الإسباني برصيد 49 نقطة، بينما يتواجد إسبانيول في المركز الثامن عشر وفي رصيده 20 نقطة.

تشكيل ريال مدريد ضد إسبانيول

حراسة المرمى: تيبو كورتوا

خط الدفاع: لوكاس فاسكيز - أوريلين تشواميني - أنطونيو رودريجير - فران جارسيا

خط الوسط: داني سيبايوس - فيديريكو فالفيردي - جود بيلينجهام

وفي الهجوم: فينيسيوس جونيور - كيليان مبابي - رودريجو جوس.