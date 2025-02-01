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السبت 01 فبراير 2025
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

فضائيات

"إكسترا نيوز" ترصد آراء مواطنين حول جهود الدولة لدعم الاقتصاد وجذب الاستثمارات

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
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استطلعت كاميرا برنامج "سواعد مصر" المُذاع عبر فضائية "إكسترا نيوز"، آراء عدد من المواطنين حول جهود الدولة المصرية لدعم الاقتصاد وجذب الاستثمارات.

وأكد العديد منهم أن الدولة اهتمت مؤخرًا بزيادة الاستثمارات من خلال تشجيع الشباب على الانخراط في مشاريع خاصة ودعم الصناعات الكبيرة التي تسهم في دعم الاقتصاد المصري، وهو ما أسفر عن زيادة الاستثمارات في العديد من المحافظات.

وأشار البعض إلى أن الدولة تقدم دعمًا كبيرًا للمستثمرين من خلال توفير بيئة استثمارية مواتية، مثل تحسين البنية التحتية وتوفير الحوافز المالية والقروض للمستثمرين من جميع الفئات، سواء الصغار أو الكبار. كما تم التركيز على توفير الدعم الفني من خلال تدريب المستثمرين وتقديم الاستشارات المناسبة.

ونوه، عدد من المواطنين بأن توفير الأمن والأمان على الحدود من أهم العوامل لجذب الاستثمارات، حيث يجب أن يشعر المستثمرون بالاطمئنان للعمل في بيئة آمنة، كما أشاروا إلى أهمية هذا الأمر في جذب الاستثمارات الخارجية، مع الإشارة إلى أن مصر توفر كل ما يلزم لتسهيل عمل المستثمرين سواء في القاهرة أو في المحافظات الأخرى مثل الغردقة.

وأشاد البعض بالجهود المبذولة من قِبل الحكومة، بما في ذلك مشروعات قومية مثل قناة السويس الجديدة والعاصمة الإدارية الجديدة، بالإضافة إلى تحسين البنية التحتية في مختلف أنحاء البلاد.

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