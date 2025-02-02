«الجولدن بوي» يتطلع لارتداء ثوب الإجادة مع مانشستر سيتي أمام أرسنال

تتجه أنظار عشاق الساحرة المستديرة، اليوم الأحد، نحو صافرة الحكم بيتر بانكس، الذي يعطي شارة بدء مباراة أرسنال ومانشستر سيتي في الدوري الإنجليزي الممتاز، حينما يسجل النجم المصري عمر مرموش ثاني مشاركاته مع السماوي تحت قيادة المدرب الإسباني بيب جوارديولا.

ويستعد «مرموش» لخوض المباراة الثانية مع مانشستر سيتي، وكذا ثاني مباراة في الدوري الإنجليزي، حينما يواجه رفقة زملائه أرسنال، في المباراة التي تجمع بينهما في قمة منافسات الجولة الرابعة والعشرين من مسابقة البريميرليج، والتي تنطلق في السادسة والنصف مساء بتوقيت القاهرة على ملعب الإمارات معقل الجانرز.

مواجهة ثانية من العيار الثقيل لمهاجم المنتخب الوطني مرموش، بعدما شارك مع السيتي ضد تشيلسي في الجولة 23، والتي انتهت بفوز مان سيتي بثلاثية مقابل هدف، في لقاء شهد ظهور مرموش الأول، وكذا الظهور بشكل جيد للنجم الملقب بـ«الجولدن بوي» حسبما أطلق عليه الفرعون المصري محمد صلاح نجم فريق ليفربول الإنجليزي وأحد هدافيه التاريخيين.

يتطلع «مرموش» إلى قص شريط أهدافه في الدوري الإنجليزي أمام أرسنال، ليرتدي ثوب الإجادة مع ناديه الجديد، الذي انضم إليه خلال فترة الانتقالات الشتوية الجارية، قادمًا من آينتراخت فرانكفورت الألماني، بعقد يمتد لـ4 سنوات ونصف، في صفقة قدرت بمبلغ 75 مليون يورو كقيمة أساسية، بالإضافة إلى 5 ملايين يورو أخرى كحوافز ومتغيرات إضافية، ليصل إجمالي الصفقة إلى 80 مليون يورو، ليصبح «مرموش» أول لاعب مصري يخوض مباراة رسمية مع مانشستر سيتي في تاريخ الدوري الإنجليزي الممتاز، بعدما لعب أمام تشيلسي في الجولة الماضية.

مباراة مانشستر سيتي ضد أرسنال

ولم يبتعد «مرموش» كثيرًا عن مدينة الضباب في المواجهة الماضية، بل يواجه فريقًا لندنيًا آخر وهو أرسنال الطامح في مواصلة المنافسة على لقب البريميرليج مع ليفربول المتصدر، في الوقت الذي يسعى فيه مان سيتي في الفوز على فريق المدفعجية؛ من أجل التقدم رويدًا نحو قمة الترتيب، والعودة إلى المنافسة على اللقب، بعد سلسلة من النتائج السلبية التي حققها الفريق في الأشهر الماضية.

يحتل مانشستر سيتي المركز الرابع في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 41 نقطة، جمعها من 12 فوزا، و5 تعادلات، و6 هزائم، بينما يتواجد أرسنال في وصافة الترتيب بـ47 نقطة، بعدما حقق 13 انتصارًا و8 تعادل، وخسارتين، وذلك قبل انطلاق الجولة 24، وبعدما لعب الفريقان 23 مباراة.

ظهور مرموش الأول

لعب عمر مرموش 74 دقيقة أمام تشيلسي، وظهر بصورة جيدة، حيث لمس الكرة 28 مرة، وسدد مرتين على مرمى المنافس، مقدمًا 10 تمريرات صحيحة من 11 أي بنسبة 91٪، كما صنع فرصة هدف محقق، بالإضافة إلى قدم كرة عرضية صحيحة من أصل كرتين، كما حصل على خطأين من الخصم، فضلًا عن تدخلاته الناجحة التي وصلت إلى 66.7٪.

عمر مرموش يتلقى إشادات واسعة

العرض الذي قدمه مرموش أمام تشيلسي، نال به إشادة جوارديولا، الذي قال: «بداية مرموش رائعة للغاية، التواصل بينه وبين اللاعبين الآخرين وتحركاته رائعة»، مضيفًا: «هذه هي مباراة مرموش الأولى، ويعرف كيف يتعامل مع التغيير وكذلك تحركاته لا تصدق».

كما تحدث الهداف النرويجي إيرلينج هالاند عن زميله مرموش بعد المباراة، قائلًا: «يمتلك شيئًا مميزًا وسيكون لاعبًا رائعًا بالنسبة لنا»، مشددًا: «لهذا السبب دفع مانشستر سيتي الكثير من المال من أجل التعاقد معه»، مشيرًا: «مرموش انخرط في الفريق مباشرة، ويتعلق الأمر بالتعرف عليه في أسرع وقت ممكن ومنحه الثقة، أعتقد أننا سنقضي معًا وقتًا رائعًا».