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السبت 01 فبراير 2025
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

جريدة البوابة

اقرأ غدًا في «البوابة».. اتصال هاتفي بين السيسي وترامب.. الرئيس: ضرورة تدشين عملية سلام تفضي إلى حل دائم بالمنطقة

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تقرأ غدًا في العدد الجديد من جريدة «البوابة» الصادر بتاريخ الأحد 2 فبراير 2025، مجموعة من الموضوعات والانفرادات المهمة، ومنها:

اجتماع وزارى بالقاهرة لبحث تطورات غزة ودعم حل الدولتين

الوزراء العرب يؤكدون دعمهم لوكالة الأونروا.. ويشددون على رفض تهجير الفلسطينيين

اتصال هاتفى بين السيسي وترامب.. الرئيس: ضرورة تدشين عملية سلام تفضى إلى حل دائم بالمنطقة

المجتمع الدولى يعول على قدرة ترامب للتوصل إلى اتفاق سلام تاريخى

دفعة جديدة من صفقة التبادل.. حماس تفرج عن 3 رهائن مقابل 183 أسيرًا فلسطينيًا

مقتل عشرة مدنيين برصاص مسلحين فى قرية علوية وسط سوريا

البرلمان الألمانى يرفض تشريعات صارمة لتقييد الهجرة

الولايات المتحدة تعيد كوبا إلى قائمة الإرهاب.. وتشدد العقوبات المالية عليها

العدد
البوابة السيسي ترامب صفقة التبادل حماس سوريا