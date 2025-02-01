اقرأ غدًا في «البوابة».. اتصال هاتفي بين السيسي وترامب.. الرئيس: ضرورة تدشين عملية سلام تفضي إلى حل دائم بالمنطقة

السبت 01/فبراير/2025 - 07:57 م

تقرأ غدًا في العدد الجديد من جريدة «البوابة» الصادر بتاريخ الأحد 2 فبراير 2025، مجموعة من الموضوعات والانفرادات المهمة، ومنها:

اجتماع وزارى بالقاهرة لبحث تطورات غزة ودعم حل الدولتين

الوزراء العرب يؤكدون دعمهم لوكالة الأونروا.. ويشددون على رفض تهجير الفلسطينيين

اتصال هاتفى بين السيسي وترامب.. الرئيس: ضرورة تدشين عملية سلام تفضى إلى حل دائم بالمنطقة

المجتمع الدولى يعول على قدرة ترامب للتوصل إلى اتفاق سلام تاريخى

دفعة جديدة من صفقة التبادل.. حماس تفرج عن 3 رهائن مقابل 183 أسيرًا فلسطينيًا

مقتل عشرة مدنيين برصاص مسلحين فى قرية علوية وسط سوريا

البرلمان الألمانى يرفض تشريعات صارمة لتقييد الهجرة

الولايات المتحدة تعيد كوبا إلى قائمة الإرهاب.. وتشدد العقوبات المالية عليها