رئيس أشمون يعقد لقاء جماهيريا بقرية جريس

عقد اليوم خالد النمر رئيس مركز ومدينة أشمون بمحافظة المنوفية، لقاء جماهيري بقرية جريس، بحضور وليد الورداني رئيس الوحدة المحلية بجريس ، و أعضاء مجلس النواب والشيوخ عن دائرة أشمون ، وعدد كبير من القيادات الشعبية والتنفيذية والحزبية ،ورجال المجتمع المدني ورجال الصحافة والأعمال ، والعمد والمشايخ، وعدد كبير من المواطنين بقري الوحدة المحلية بجريس .

استهل النمر كلمتة بالترحيب بجميع الحضور، وخلال اللقاء تم إستعراض ما تم الإنتهاء من إنجازة والجاري تنفيذه من مشروعات تنموية وقومية وإستثمارية وخدمية تتم علي أرض مركز أشمون بكافة القطاعات ثم إستمع النمر إلى شكاوي ومطالب عدد كبير من المواطنين والأهالي وتم مناقشة كافة الطلبات المقدمة ووضع الحلول المناسبة لها بالتنسيق مع الإدارات المعنية .

وأكد النمر خلال لقائه بالمواطنين علي حرص جميع الجهات التنفيذية بمركز أشمون على بحث جميع المطالب المقدمة من المواطنين والرد عليها في إطار من الشفافية والوضوح .

وشدد على أهمية هذه اللقاءات وذلك تسهيلا في حل جميع المشاكل التي تواجة المواطنين بمركز أشمون وتذليل كافة العقبات من خلال الإستماع إلى مشاكلهم وإتخاذ كافة الإجراءات الفورية فيما لا يخالف القانون ، مشيراً إلي أنه يسعي جاهداً لتلبية كافة طلبات المواطنين وتيسير الخدمات وسرعة إنجازها والتصدي بكل حزم لكل من يعرقل خدمات المواطنين بكافة القطاعات .

من جانبه شدد النمر على جميع القطاعات الخدمية بمركز أشمون ، ورؤساء الوحدات المحلية بالتواجد الميداني بصفة مستمرة للوقوق علي مشاكل المواطنين والتواصل معهم والحل العاجل والفوري لمشاكلهم بهدف توفير سبل الراحة والعيش الكريم والارتقاء بمستوي الخدمات المقدمة لهم.