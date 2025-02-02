صدام بين «كولر» و«الخطيب» بسبب صفقة «كوتيسا»

تمسك السويسري مارسيل كولر المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي بالتعاقد مع اللاعب ديريك كوتيسا، مهاجم فريق سيرفيت السويسري خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية رغم تعاقد الأهلي مع المغربى أشرف بن شرقي مؤخرًا.

وتحاول إدارة النادي الأهلي تأجيل صفقة كوتيسا إلى نهاية الموسم من أجل إتاحة الفرصة لقيد التونسي علي معلول، لاعب الفريق في القائمة لتكريمه بعد نهاية عقده مع النادي.

وتسبب موقف «كولر» بالتعاقد مع «كوتيسا» في صدام مع إدارة النادي الأهلي برئاسة محمود الخطيب، الذي يضغط لقيد على معلول، خاصة أنه في حال التعاقد مع كوتيسا لن يتمكن الأهلي من قيد على معلول.

ومن المنتظر أن يتم حسم هذه الأزمة خلال الساعات المقبلة وسط ضغوط كبيرة من «الخطيب» لقيد علي معلول في القائمة حتى نهاية الموسم وتأجيل صفقة «كوتيسا» إلي فترة الانتقالات الصيفية المقبلة، خاصةً أن النادي تعاقد مع ثنائي هجومي في الميركاتو الشتوي الجاري هو المغربي أشرف بن شرقي، والسلوفيني نيجك جراديشار لتدعيم خط الهجوم.

وكان علي معلول أعلن عبر وكيل أعماله الرحيل عن الأهلي لرفع الحرج عن مجلس الإدارة في ظل رفض «كولر» قيد اللاعب في قائمة الفريق بعد التعافي من الإصابة.