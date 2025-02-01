الأهلي يختتم استعدادات لمواجهة مودرن سبورت في الدوري

اختتم الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي استعداداته لمواجهة مودرن سبورت المقر لها مساء غدا الأحد ضمن منافسات الجولة الحادية عشر من الدوري المصري الممتاز.

وأدى اللاعبون فقرات بدنية متنوعة، فيما خاض حراس الفريق مرانًا قويًّا تحت قيادة ميشيل يانكون مدرب حراس الفريق.

موعد مباراة الأهلي ومودرن سبورت

تقام مباراة الأهلي ومودرن سبورت، ضمن منافسات الجولة الحادية عشرة من الدوري المصري الممتاز بالنسخة الحالية للموسم الكروي الجاري 2024- 2025.

ومن المنتظر أن ينطلق لقاء الأهلي ومودرن غدا الأحد على ملعب السلام في تمام الساعة السابعة مساءً.

موقف الأهلي ومودرن سبورت في جدول الدوري

يحتل الأهلي المركز الثاني ببطولة الدوري برصيد 20 نقطة من 10 مباريات محرزًا 16 هدفا واهتزت شباكه بستة أهداف.

فيما يحتل مودرن سبورت المركز السابع عشر برصيد سبع نقاط من عشر مباريات محرزًا ثلاث أهداف وتلقت شباكه 11 هدفا.