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السبت 01 فبراير 2025
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة سبورت

نيوكاسل يسقط أمام فولهام في الدوري الإنجليزي

مباراة نيوكاسل ضد
مباراة نيوكاسل ضد فولهام
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سقط فريق نيوكاسل يونايتد في فخ الهزيمة أمام ضيفه فولهام بهدفين مقابل هدف، خلال المباراة التي أقيمت بينهما مساء اليوم السبت على ملعب سانت جيمس بارك، في إطار منافسات الجولة الرابعة والعشرين من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز.

أنهى نيوكاسل الشوط الأول من مباراته ضد فولهام متقدمًا بهدف للا شيء، سجله جاكوب ميرفي في الدقيقة 37.

فولهام يقلب الطاولة على نيوكاسل

وفي الشوط الثاني، قلب فولهام الطاولة على نيوكاسل، مسجلًا هدفين عن طريق راؤول خيمينيز ورودريجو مونيز في الدقيقتين 61 و82.

بهذه الخسارة، خرج نيوكاسل من المربع الذهبي في الدوري الإنجليزي، في ظل فوز نوتنجهام فورست على برايتون، وفي انتظار مباراة مانشستر سيتي ضد أرسنال غدًا الأحد.

بتلك النتيجة، تجمد رصيد نيوكاسل يونايتد عند 41 نقطة، يحتل بها المركز الخامس في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز، بينما رفع فولهام رصيده إلى 36 نقطة في المركز التاسع.

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