بلومبرج: ترامب يقيل رئيس جهاز حماية المستهلك في عهد بايدن

أقال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، روهيت شوبرا من منصب مدير وكالة حماية المستهلك CFPB، وذلك قبل نهاية ولايته المقررة في أكتوبر 2026.

وقالت وكالة بلومبرج - في تقرير لها اليوم /السبت/ - إنه قد ينذر التغيير في قيادة الوكالة بتحولات جذرية في واحدة من أقوى وكالات مراقبة المستهلك في البلاد.

وفي رسالة عامة صدرت اليوم، قال شوبرا إن قيادته للوكالة قد "اختتمت"، حيث يتطلع إلى تسليط الضوء على سجل CFPB لإعادة الأموال إلى المستهلكين وحماية الأمريكيين من إساءة معاملة الشركات.. مضيفا "مع تركيز الكثير من السلطة في أيدي عدد قليل، لم تكن وكالات مثل CFPB أكثر أهمية من أي وقت مضى".

وأوضحت الوكالة أن البيت الأبيض لم يعين بعد خليفة لشوبرا سواء بشكل مؤقت أو دائم.

ووفقا للوكالة، قد تنذر إقالة شوبرا بتغيير جذري في CFPB، وهي وكالة تم تشكيلها لحماية الأمريكيين من الممارسات المالية غير العادلة والمضللة في أعقاب الأزمة المالية لعام 2008.

وأشارت إلى أنه في عهد شوبرا، وهو ديمقراطي رشحه الرئيس جو بايدن لهذا المنصب، كانت الوكالة صارمة في تنظيمها ورقابتها.