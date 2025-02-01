بوروسيا دورتموند يحقق فوزًا صعبًا على هايدينهايم بثنائية خارج الديار

حقق بوروسيا دورتموند فوزًا ثمينًا على مضيفه هايدينهايم بنتيجة 2-1 في مباراة مثيرة ضمن منافسات الدوري الألماني.

افتتح سيرو جيراسي التسجيل لدورتموند في الدقيقة 33 بعد تمريرة رائعة من والديمار أنتون، ليمنح فريقه التقدم مع نهاية الشوط الأول.

في الشوط الثاني، عزز ماكسمليان بيير النتيجة لدورتموند بإحرازه الهدف الثاني في الدقيقة 63 بصناعة من رامي بن سبعيني، ليبدو أن الفريق في طريقه لانتصار مريح. ولكن هايدينهايم رفض الاستسلام، حيث قلّص الفارق بعد دقيقة واحدة فقط، عندما سجل ماتياس هونساك هدفًا في الدقيقة 64 بتمريرة من فرانز كراتزيج، مما أشعل المباراة في دقائقها الأخيرة.

ورغم محاولات هايدينهايم للعودة، تمكن دورتموند من الحفاظ على تقدمه والخروج بالنقاط الثلاث، ليواصل المنافسة على المراكز المتقدمة في البوندسليغا، بينما يظل هايدينهايم في موقف صعب بحثًا عن تحسين نتائجه في الجولات القادمة.