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السبت 01 فبراير 2025
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

فضائيات

"القاهرة الإخبارية" ترصد نقل مصابين فلسطينيين من معبر رفح لتلقي العلاج بمصر

خروج سيارات الاسعاف
خروج سيارات الاسعاف
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رصدت كاميرا قناة “القاهرة الإخبارية” خروج سيارات الإسعاف التي تقل مصابين فلسطينيين من معبر رفح لتلقي العلاج في مصر.

ووصلت ظهر اليوم، سيارت الإسعاف إلى معبر رفح البري من الجانب المصري التي تقل مصابين فلسطينيين لتلقي العلاج في مصر، حيث رصدت "القاهرة الإخبارية" وصول 3 أطفال فلسطينيين مرضى بالسرطان من قطاع غزة لتلقي العلاج في المستشفيات المصرية.

طالب عائلات المحتجزين الإسرائيليين بغزة، الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، بعدم السماح لرئيس وزراء الاحتلال بنيامين نتنياهو بالمراوغة مثلما فعل مع الرئيس الأمريكي الأسبق جو بايدن.

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