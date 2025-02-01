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السبت 01 فبراير 2025
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة سبورت

إيفرتون يسحق ليستر سيتي برباعية نظيفة في الدوري الإنجليزي الممتاز

فوز ايفرتون
فوز ايفرتون
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حقق فريق إيفرتون فوزًا كبيرًا على ليستر سيتي بنتيجة 4-0 في المباراة التي جمعتهما ضمن منافسات الدوري الإنجليزي الممتاز.

 جاءت الأهداف عن طريق تألق هجومي مميز من لاعبي إيفرتون الذين حسموا اللقاء منذ بدايته.

افتتح عبدالله دوكوري التسجيل سريعًا في الدقيقة 1 بصناعة من الحارس جوردان بيكفورد، ليمنح إيفرتون بداية مثالية. وأضاف نوربيرتو بيتو الهدف الثاني في الدقيقة 6 بمساعدة جيمس تاركوفسكي. قبل نهاية الشوط الأول، عاد بيتو ليسجل هدفه الثاني والثالث لفريقه في الدقيقة 45+2 بعد تمريرة من جايمس جارنير، لينتهي الشوط الأول بتقدم إيفرتون 3-0.

في الشوط الثاني، أكمل إيفرتون تألقه، حيث أحرز إليمان ندياي الهدف الرابع في الدقيقة 90+1، ليؤكد سيطرة فريقه ويختتم اللقاء بانتصار مستحق.

هذا الفوز يعزز من موقع إيفرتون في جدول ترتيب الدوري، فيما يواجه ليستر سيتي تحديات كبيرة لتحسين مستواه في الجولات القادمة.

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