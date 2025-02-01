إيفرتون يسحق ليستر سيتي برباعية نظيفة في الدوري الإنجليزي الممتاز

حقق فريق إيفرتون فوزًا كبيرًا على ليستر سيتي بنتيجة 4-0 في المباراة التي جمعتهما ضمن منافسات الدوري الإنجليزي الممتاز.

جاءت الأهداف عن طريق تألق هجومي مميز من لاعبي إيفرتون الذين حسموا اللقاء منذ بدايته.

افتتح عبدالله دوكوري التسجيل سريعًا في الدقيقة 1 بصناعة من الحارس جوردان بيكفورد، ليمنح إيفرتون بداية مثالية. وأضاف نوربيرتو بيتو الهدف الثاني في الدقيقة 6 بمساعدة جيمس تاركوفسكي. قبل نهاية الشوط الأول، عاد بيتو ليسجل هدفه الثاني والثالث لفريقه في الدقيقة 45+2 بعد تمريرة من جايمس جارنير، لينتهي الشوط الأول بتقدم إيفرتون 3-0.

في الشوط الثاني، أكمل إيفرتون تألقه، حيث أحرز إليمان ندياي الهدف الرابع في الدقيقة 90+1، ليؤكد سيطرة فريقه ويختتم اللقاء بانتصار مستحق.

هذا الفوز يعزز من موقع إيفرتون في جدول ترتيب الدوري، فيما يواجه ليستر سيتي تحديات كبيرة لتحسين مستواه في الجولات القادمة.