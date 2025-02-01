بالصور.. تزاحم الجمهور على الليلة الختامية لمسرحية “مش كدة”

شهدت ساحة روابط للفنون منذ قليل تزاحم عدد كبير من الجمهور لحضور الليلة الختامية لمسرحية “مش كدة” لفرقة No Point Perspective، من إخراج مؤسسة الفرقة ميريت ميشيل، حيث انطلق العرض يوم الخميس الماضي، رافعا لافتة كامل العدد على مدار ثلاث ليالي عرضه.

“مش كدة” يعتمد على لغة حركية غير تقليدية، مستكشفًا العلاقة بين الإنسان والآخر، وبين الإنسان وذاته، من خلال أداء يجمع بين الحركة والطاقة والعواطف المختلفة.

العرض من أداء عبد الله سلطان، عبد الرحمن القاضي، أحمد منير، أليس جونسون، إنچي ياسر، ميريت ميشيل، سلمى لوكا، وصوفي منصور. تصميم الأزياء نشوى معتوق، تصميم الإضاءة صابر السيد، الموسيقى ميشال شريف جميل، تصميم البوستر عبد الله سلطان، الفوتوغرافيا آلاء محمد، المكساج والتنفيذ بونجا، إدارة خشبة مرام عبد المقصود (Recrew)، ومدير الإنتاج: شريف جميل.

العرض من إنتاج No Point Perspective بدعم من الصندوق العربي للثقافة والفنون “آفاق”، وبالتعاون مع وصلة للفنون.