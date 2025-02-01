محمد صلاح يكتب التاريخ بتسجيل 300 هدف في أوروبا ويتخطى لامبارد

واصل النجم محمد صلاح تألقه اللافت في الدوري الإنجليزي الممتاز، بإحرازه هدفين في شباك بورنموث، ليقود فريقه ليفربول للفوز بنتيجة 2-0 ضمن منافسات الجولة 24 من الدوري الممتاز. جاء الهدف الأول لمحمد صلاح في الدقيقة 30 من ركلة جزاء، قبل أن يعود ويضيف الهدف الثاني في الدقيقة 75 ليصل إلى هدفه الحادي والعشرين في الموسم، معززًا صدارته لقائمة هدافي الدوري.

صلاح يحقق إنجازًا تاريخيًا

كشف الموقع الرسمي لنادي ليفربول أن محمد صلاح أصبح خامس لاعب في تاريخ الدوري الإنجليزي الممتاز يسجل 20 هدفًا أو أكثر في خمسة مواسم منفصلة، لينضم إلى قائمة أساطير اللعبة التي تضم آلان شيرر، وتييري هنري، وسيرجيو أجويرو، وهاري كين.

يا كاتب التاريخ لا تُغلق صفحاتك 👑 pic.twitter.com/nPU7aSass5 — نادي ليفربول (@LFC_Arabic) February 1, 2025

إنجازات متواصلة

هدف محمد صلاح الثاني في المباراة رفع رصيده الإجمالي في الدوري الإنجليزي إلى 178 هدفًا، متجاوزًا رقم فرانك لامبارد ليحتل المركز السادس منفردًا في قائمة الهدافين التاريخيين للبريميرليج. كما حقق إنجازًا جديدًا على مستوى مسيرته الأوروبية، حيث وصل بإجمالي هدفيه في مرمى بورنموث اليوم إلى 301 هدف مع الأندية الأوروبية التي لعب لها، موزعة كالتالي:

236 هدفًا مع ليفربول.

34 هدفًا مع روما.

20 هدفًا مع بازل.

9 أهداف مع فيورنتينا.

2 هدف مع تشيلسي.

محمد صلاح يثبت مجددًا مكانته كأحد أعظم اللاعبين في تاريخ الدوري الإنجليزي الممتاز وأوروبا، ويواصل كتابة التاريخ مع ليفربول، وسط توقعات بمزيد من الإنجازات في الفترة المقبلة.