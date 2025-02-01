المشدد 6 سنوات لعامل بحوزته أسلحة نارية في المرج

قضت محكمة جنايات القاهرة، بمعاقبة عامل بالسجن المشدد 6 سنوات، ضبط بحوزته أسلحة نارية بدون ترخيص في منطقة المرج.

وتلقي قسم شرطة المرج معلومات تفيد بقيام عامل، مقيم بدائرة القسم، بحيازة أسلحة نارية غير مرخصة، وعلى الفورجرى تقنين الإجراءات وباعداد الأكمنة اللأزمة تمكنت قوات الأمن بمديرية أمن القاهرة من القبض علي المتهم وبتفتيشه عثر علي أسلحة نارية داخل مسكنه وبمواجهته، اعترف المتهم بحيازته للأسلحة الناري.

جرى اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وأُحيل المتهم إلى النيابة العامة، التي قررت إحالة القضية إلى المحكمة.