محمد صلاح يقود ليفربول للفوز على بورنموث بثنائية نظيفة

حقق ليفربول فوزًا ثمينًا على بورنموث بنتيجة 2-0 في المباراة التي انتهت للتو ضمن منافسات الدوري الإنجليزي الممتاز.

واصل النجم المصري محمد صلاح تألقه، حيث أحرز هدفي اللقاء ليقود فريقه لحصد ثلاث نقاط مهمة.

محمد صلاح يفتتح

افتتح محمد صلاح التسجيل في الدقيقة 30 من الشوط الأول بعد مجهود رائع، ليضع ليفربول في المقدمة قبل نهاية الشوط الأول بنتيجة 1-0. وفي الشوط الثاني، عاد صلاح ليعزز النتيجة بهدف ثانٍ في الدقيقة 75 بعد تمريرة حاسمة من كورتيس جونز، مؤكدًا تألقه اللافت.

بهذا الفوز، يواصل ليفربول سعيه للمنافسة على المراكز المتقدمة في جدول الترتيب، بينما أضاف محمد صلاح إنجازًا جديدًا إلى مسيرته بتسجيله هدفين يعززان مكانته كأحد أبرز هدافي الدوري الإنجليزي.