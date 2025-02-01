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السبت 01 فبراير 2025
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

محافظات

مدير الرعاية الصحية بأسوان يلتقي وفدًا من شيوخ وقيادات أبو الريش بحري

مدير الرعاية الصحية
مدير الرعاية الصحية بأسوان يلتقي وفد من شيوخ أبو الريش بحري
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استقبل الدكتور محمد عبد الهادي، مدير فرع هيئة الرعاية الصحية بأسوان، وفدًا من شيوخ والقيادات الطبيعية بقرى أبو الريش بحري ، وذلك في إطار تعزيز التواصل المجتمعي ودعم الشراكة بين الهيئة العامة للرعاية الصحية والمجتمع المحلي لضمان تقديم أفضل الخدمات الصحية .

مدير الرعاية الصحية بأسوان يلتقي وفدًا من شيوخ وقيادات أبو الريش بحري

تناول اللقاء مناقشة احتياجات الأهالي الصحية وآليات تحسين جودة الخدمات الطبية المقدمة ضمن منظومة التأمين الصحي الشامل.

إلتزام الهيئة بتطوير الخدمات الصحية واستدامة تقديمها بأعلى معايير الجودة

واستعرض مدير الفرع جهود الهيئة في تجهيز وتشغيل المنشآت الطبية بالمحافظة، مشددًا على إلتزام الهيئة بتطوير الخدمات الصحية واستدامة تقديمها بأعلى معايير الجودة ، كما استمع لآراء واقتراحات الحاضرين حول تطوير الخدمات الصحية لتلبية تطلعات أهالي المنطقة.

وأكد وفد شيوخ وقيادات أبو الريش بحري على تقديرهم لدور الهيئة في تقديم خدمات صحية متكاملة وشاملة، كما عبروا عن ترحيبهم بالتعاون المشترك لتحقيق أهداف المنظومة الصحية بالمحافظة.

يأتي هذا اللقاء في إطار استراتيجية الهيئة العامة للرعاية الصحية لتعزيز التواصل مع المجتمع المحلي، وتكريس الجهود لتحقيق العدالة الصحية وتوفير خدمات طبية متميزة لجميع المواطنين.

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