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السبت 01 فبراير 2025
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة سبورت

تشكيل هجومي لنادي الاتحاد السكندري أمام بتروجيت في الدوري الممتاز

الاتحاد السكندري
الاتحاد السكندري
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يستعد الاتحاد السكندري مساء اليوم لمواجهة فريق بتروجيت، ضمن منافسات الجولة الحادية عشرة من الدوري الممتاز لموسم 2024-2025.

تقام المباراة على ملعب «الكلية الحربية»، حيث يسعى الاتحاد السكندري لتحقيق الفوز ومواصلة نتائجه الإيجابية في البطولة.

تشكيل الاتحاد السكندري :

حراسة المرمى: صبحي سليمان.

خط الدفاع: محمد المغربي، محمود متولي، عبدالله بكري، أحمد أيمن.

وسط الميدان: عمر الوحش، مورو ساليفو، كريم الديب.

خط الهجوم: بيكالي أوبامي- شكري نجيب- عمرو جمعة.

الاتحاد السكندري يدخل اللقاء بتشكيلة متوازنة بقيادة المدرب الذي يعوّل على تألق شكري نجيب وزملائه لتحقيق نتيجة إيجابية أمام بتروجيت.

 المباراة تعد فرصة للفريقين لتحسين ترتيبهما في جدول الدوري وسط منافسة قوية هذا الموسم.

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