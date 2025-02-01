وفقًا لتقرير AdMazad :6.3 مليار جنيه حجم  الإنفاق على إعلانات الطرق في 2024

أصدرت شركة AdMazad، المتخصصة في تطوير أداة AdMetrics لقياس وتحليل أداء إعلانات الطرق في مصر، تقريرها السنوي الخامس عن سوق الإعلانات الخارجية، والذي كشف عن نمو كبير بنسبة 53% في الإنفاق على إعلانات الطرق في مصر خلال عام 2024.

بلغ إجمالي الإنفاق في السوق 6.3 مليار جنيه مصري، مقابل 4.2 مليار جنيه في 2023، بناءً على عمليات تدقيق شاملة لأكثر من 50 ألف لوحة إعلانات في القاهرة الكبرى، الإسكندرية، الدقهلية، الغربية، والساحل الشمالي.

يرجع هذا النمو الملحوظ إلى زيادة الطلب على مساحات إعلانات الطرق وتطور سلوك المستهلكين، بما في ذلك تزايد التوجه نحو المحتوى الجذاب بصريًا. كما ارتفع عدد العلامات التجارية التي تستخدم إعلانات الطرق من 1397 إلى 1718، مع دخول ما يقرب من 25% من العلامات التجارية الجديدة.

ساهمت زيادة مساحة إعلانات الطرق الرقمية (DOOH) في 2023 و2024 في تعزيز هذا النمو، مما أتاح تنفيذ حملات إعلانية أكثر استهدافًا وديناميكية وقابلة للقياس، وهو ما ساعد في تعزيز مدى انتشار الحملات الإعلانية وزيادة فعاليتها.

أكد عاصم ميمن، الشريك المؤسس والعضو المنتدب لشركة AdMazad، أن التقرير يسلط الضوء على التأثير الجوهري للبيانات في سوق إعلانات الطرق، حيث أشار إلى أن معدل الاستخدام الملحوظ البالغ 84% يعكس أهمية منصات مثل AdMetrics في دعم تطور الصناعة وتحقيق أقصى إمكاناتها.

أشار التقرير الي أن القطاع العقاري شهد زيادة بنسبة 85% واستحوذ على 60% من الحصة السوقية.

كما شهد قطاع الصحة زيادة بنسبة 40% في عدد المعلنين.، بينما حقق قطاع السيارات انتعاشًا قويًا حيث ارتفع عدد المعلنين بنسبة 43% والإنفاق بنسبة 155%.

أما قطاع الأجهزة المنزلية فقد شهد نموًا كبيرًا بنسبة 243% في الإنفاق و36% في عدد المعلنين.

جاءت مناطق الطريق الدائري و6 أكتوبر والشيخ زايد في مقدمة المناطق التي شهدت معدلات استخدام مرتفعة (94% و 91% على التوالي) نتيجة النمو العمراني وزيادة الطلب على الإعلانات الخارجية.

بينما أظهرت مناطق مثل غرب وجنوب القاهرة تراجعًا في الأداء، مما يعكس التحول السكاني نحو أطراف القاهرة الكبرى.

كما بلغ إجمالي مرات عرض الإعلانات 154.2 مليار مرة، بزيادة قدرها 12.5 مليار مرة عن 141.7 مليار مرة في 2023.

من المتوقع أن يشهد سوق الإعلانات الخارجية في مصر نموًا مستمرًا مدفوعًا بعوامل مثل التوسع العمراني وتطور سلوك المستهلكين.