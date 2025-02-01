كارل كير تطلق أسبوع الصيانة المجانية لهواتف Infinix و Itel وTECNO في مصر

أعلنت شركة كارل كير - Carlcare، المتخصصة في خدمات الصيانة وما بعد البيع للعلامات التجارية Infinix و Itel و TECNO و Oraimo، عن إطلاق أسبوع الصيانة المجانية، الذي يتيح لعملائها الحصول على خدمات الصيانة بأسعار مخفضة، بالإضافة إلى بعض الخدمات المجانية، مثل تحديثات السوفت وير وتنظيف الهواتف الذكية. وتبدأ المبادرة اعتبارًا من فبراير 2025، حيث ستخصص الشركة 3 أيام خلال الأسبوع الأول من كل شهر في 33 فرعًا بمختلف محافظات الجمهورية.

صرح المهندس محمد معتصم، مدير كارل كير - Carlcare في مصر، بأن الشركة أطلقت في السابق يوم الصيانة المجانية يوم الثلاثاء من الأسبوع الأخير لكل شهر، إلا أن الإقبال الكبير أدى إلى ازدحام الفروع، مما دفع الشركة إلى زيادة عدد أيام الخدمة المجانية إلى الاثنين والثلاثاء والأربعاء من الأسبوع الأول لكل شهر.

وأضاف أن المبادرة ستشمل تخفيضات تتراوح بين 10% و20% على جميع خدمات الصيانة، مع إمكانية زيادتها وفقًا لنوع الخدمة وقطع الغيار المطلوبة. كما سيتم تقديم خدمات مجانية، مثل تحديثات السوفت وير وتنظيف مدخل الشحن، السماعات، والميكروفون، دون تحديد عدد معين من الهواتف لكل عميل.

أكد معتصم أنه يمكن للعملاء حجز موعد الصيانة مسبقًا عبر التطبيق أو الموقع الإلكتروني لشركة كارل كير، مع تحديد العطل المطلوب إصلاحه وقطع الغيار المطلوبة، لتجهيزها قبل وصول العميل، مما يضمن توفير الوقت والجهد.

وأشار إلى أن 80% من الأجهزة يتم إصلاحها خلال ساعتين فقط، بشرط توفر قطع الغيار اللازمة، وذلك لضمان سرعة الخدمة وتحقيق أعلى مستويات الكفاءة.

كشف معتصم عن خطط كارل كير - Carlcare التوسعية في السوق المصري، تزامنًا مع زيادة تصنيع الهواتف الذكية محليًا. وأضاف أن الهواتف المصنعة في مصر حصلت على تمديد لفترة الضمان إلى 18 شهرًا بدلًا من 12 شهرًا، مما يعكس التزام الشركة بدعم الصناعة المحلية وتحسين تجربة المستخدمين.