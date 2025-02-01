صور.. غرق شارع الشهيد صالح فهمي بالمنصورة بمياه الصرف الصحي



رسالة وصلت إلي صوت الناس من سكان شارع الشهيد صالح فهمي أمام كلية الآداب القديمه، التابع لحي غرب بمدينة المنصورة يشكو الأهالى من غرق الشارع بمياة الصرف الصحي ، وفق احمد محمود من أصحاب المحلات التجارية بالشارع

وقالت مني عبد الرحمن من سكان الشارع : هذه هى المرة الرابعة التي يغرق فيها الصرف الصحي الشارع ، مما يعوق حركة المواطنين وحركة البيع واغلاق المحلات التجارية ،فضلا عن انبعاث رائحة كريهة ،تزعج السكان

ووجه الأهالي وأصحاب المحلات التجارية استغاثة الي اللواء طارق مرزوق محافظ الدقهلية ، والمهندس خالد نصر رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة مياه الشرب والصرف الصحي ،و المهندس أحمد محمد عبد العظيم رئيس حي غرب المنصورة بسرعة اصلاح ماسورة الصرف الصحي .،وتصريف المياة فى بلوعات الصرف الصحي .

الصرف الصحي يغرق شارع بالمنصورة