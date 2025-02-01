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السبت 01 فبراير 2025
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

بوابة العرب

الصليب الأحمر الدولي يعرب عن غضبه من إسرائيل جراء طريقة معاملتها للأسرى الفلسطينيين

أسري فلسطينيين
أسري فلسطينيين
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أعربت اللجنة الدولية للصليب الأحمر، اليوم السبت، عن غضبها جراء الطريقة التي تعاملت بها إسرائيل مع الأسرى الفلسطينيين أثناء الإفراج عنهم اليوم، حيث كانوا مكبلين بالأصفاد وفي وضع مؤلم، بحسب ما ذكرت وكالة أنباء "معا" الفلسطينية.

وأوردت صحيفة "هآرتس" العبرية عن مصدر أمني لم تسمه قوله: "أعرب الصليب الأحمر عن غضبه من الطريقة التي تعاملت بها مصلحة السجون الإسرائيلية مع السجناء الأمنيين أثناء الإفراج عنهم من سجن كتسيعوت (النقب الصحراوي) اليوم".

وقالت: "كان أكثر ما أثار غضب المنظمة الأممية هو اقتياد الأسرى الفلسطينيين بعد رفع أيديهم المكبلة بالأصفاد خلف رؤوسهم وهو وضع مؤلم"، بحسب نفس المصدر.

يذكر أن تل أبيب أطلقت، اليوم السبت، سراح 183 أسيرا فلسطينيا، من ضمنهم 142 تم نقلهم من سجن النقب "كتسيعوت" إلى قطاع غزة وتم إطلاق سراح الباقي من سجن "عوفر" إلى الضفة الغربية.

وجاء هذا عقب إفراج حماس عن 3 أسرى إسرائيليين، صباح اليوم السبت، ضمن الدفعة الرابعة من المرحلة الأولى لاتفاق تبادل الأسري ووقف إطلاق النار في غزة.

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