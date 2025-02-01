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السبت 01 فبراير 2025
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة سبورت

بايرن ميونخ ينتزع فوزًا مثيرًا على هولشتاين كيل في الدوري الألماني

هاري كين
هاري كين
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حقق بايرن ميونخ فوزًا مثيرًا على هولشتاين كيل بنتيجة 4-3 في مباراة شهدت الكثير من الإثارة والندية ضمن منافسات الدوري الألماني.

 افتتح جمال موسيالا التسجيل لبايرن في الدقيقة 19 بعد تمريرة رائعة من مايكل أوليز، ثم أضاف هاري كين الهدف الثاني في الوقت بدل الضائع من الشوط الأول بعد صناعة مميزة من كينجسلي كومان، لينتهي الشوط الأول بتقدم البافاري بهدفين دون رد.

مع بداية الشوط الثاني، واصل بايرن هيمنته وأضاف هاري كين هدفه الثاني في اللقاء في الدقيقة 46 بصناعة من رافائيل جوريرو، ثم أضاف سيرج جنابري الهدف الرابع في الدقيقة 54. لكن هولشتاين كيل لم يستسلم وعاد للمباراة عبر فين بوراث الذي سجل هدف فريقه الأول في الدقيقة 62 بمساعدة تيمو بيكر. في اللحظات الأخيرة، اشتعلت المباراة حيث سجل ستيفن سكرزيبسكي هدفين متتاليين في الدقيقتين 90+1 و90+3 بمساهمة من تيمو بيكر، إلا أن ذلك لم يكن كافيًا لتجنب الهزيمة.

بهذا الفوز، يواصل بايرن ميونخ تألقه ويعزز موقعه في صدارة الدوري، بينما قدم هولشتاين كيل أداءً مشرفًا رغم الخسارة وأظهر روحًا قتالية عالية في اللحظات الأخيرة.

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